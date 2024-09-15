يحيى عطية الله.. يتحدث عن طموحاته مع النادي الأهلي.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عطية الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أبذل كل جهدي لتحقيق الفوز مع الأهلي، التتويج بكل البطولات، ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق جورماهيا غداً، لتسهيل مباراة الإياب في القاهرة بشكل كبير".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا تزداد صعوبة من موسم إلى آخر، والنسخة الحالية تشهد تواجد العديد من الفرق القوية وصاحبة التاريخ الكبير في المسابقة، ونعلم ذلك جيداً".

وتابع: "الأهلي يمتلك جيلاً من اللاعبين، لديهم الخبرات الكبيرة والقدرات، التي تمكنهم من تخطي كافة العقوبات والتتويج بكل البطولات".

وواصل: "الأهلي أمامه موسم صعب، ينافس خلاله على العديد من البطولات، ولكن الفريق اعتاد على مثل هذه الظروف والمواجهات".

واختتم عطية الله تصريحاته: "سعيد بالاستقبال الكبير والحافل من جماهير الأهلي، وسوف أبذل أقصى جهد للتتويج بكل البطولات مع الفريق وإسعاد الجماهير".

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