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بعد تعرضه للهزيمة في الدوري الانجليزي.. موعد مباراة ليفربول القادمة

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق الكرة الاول بنادي الانجليزي الذي يضم بين صفوفه نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لهزيمة مفاجأة أمام ضيفه نوتنجهام فورست، في الجولة الرابعة من الممتاز.


موعد مباراة ليفربول القادمة 


ويلعب ليفربول يوم الثلاثاء المقبل خارج أرضه ضد ميلان الإيطالي في بداية مشوار الفريق ببطولة .

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي في تمام العاشرة مساءا بتوقت مصر والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.


ليفربول يتعرض للخسارة 


فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وتعد خسارة اليوم هي الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي ليحتل الفريق المركز الثاني، برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.

وكان ليفربول حقق الفوز في أول 3 جولات ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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