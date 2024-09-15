بيان رسمي جديد بشأن حادثة اللاعب السعودي فهد المولد

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بيانا رسميا، اليوم الأحد، بشأن حادثة فهد المولد لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي.

وكان "المولد" قد سقط من شرفة منزله في دبي يوم الخميس الماضي، وسط ظروف غامضة، ليدخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات هناك.

ومنذ وقوع الحادث، تتابع السلطات السعودية حالة فهد المولد، حيث تم إرسال فريق طبي وإداري من المنتخب السعودي بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى دبي.

ويتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الشباب على حد سواء المسألة باهتمام شديد منذ اليوم الأول، للوقوف على مستجدات حالة اللاعب.

وعانى اللاعب السعودي إثر سقوطه من شرفة منزله من كسور متعددة، وهو الأمر الذي توجب نقله إلى المستشفى، بينما تحقق شرطة دبي في معرفة أسباب الحادث.

وقالت القنصلية السعودية في دبي في بيانها إنها تتابع بشكل مستمر التحقيقات في الحادث مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وأضاف البيان: "القنصلية منذ علمها بالحادث ظهر الخميس الماضي قامت بالتنسيق مع شرطة دبي من جانب والفريق الطبي في المستشفى من جانب آخر، بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي".

وأشار البيان إلى أن "المولد يخضع حاليا للرعاية الطبية في قسم العناية المركزة، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".

جدير بالذكر أن فهد المولد شارك يوم الثلاثاء الماضي في فوز منتخب السعودية 2-1 على الصين في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، ضمن المرحلة الثالثة.