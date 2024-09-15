شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يحيى عطية الله فى أول مشاركة مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

اشتكى يحيى عطية الله، لاعب الأهلي ، من إصابة في القدم قبل أن يتم استبداله قبل نهاية مباراة جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويشارك بدلا منه عمر كمال في قيادة الجبهة اليسرى.

واشتكى يحيي عطية الله من بعض الآلام في قدمه خلال شوط المباراة الثاني، ليقوم الجهاز الطبي باستبداله خشية تفاقم الإصابة وافتقاده فترة طويلة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد موقفه الطبي ومدة العلاج المتوقعة، للاطمئنان عليه وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ووجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي، الذي أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي ، وبذلك ظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.