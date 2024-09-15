دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكتسح جورماهيا بثلاثية ويضع قدما في دور المجموعات (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على حساب مضيفه جورماهيا بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور 32 من البطولة، وذلك على ملعب «نيانو الوطني» في العاصمة الكينية نيروبي.

تقدم الأهلي في الدقيقة 14 بعد تمريرة بكعب القدم من بيرسي تاو لـ حسين الشحات داخل المنطقة، ليقوم الأخير بإرسال عرضية أرضية وسط ارتباك دفاعي، يستقبلها رامي ربيعة بتسديدة في المرمى.

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وفي الدقيقة 15 سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي بعد خطأ من مدافع جورماهيا نتيجة ضغط من إمام عاشور، يستغله اللاعب الجنوب إفريقي ويُسدد الكرة في الشباك.

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وفي الدقيقة 75 من الشوط الثاني، أحرز بيرسي تاو الهدف الثالث للنادي الأهلي، بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر تصل للجنوب إفريقي الذي يُمررها لـ وسام ابو علي، ولكن مدافع جورماهيا يعرقله وتبتعد الكرة لتصل لـ بيرسي تاو مرة أخرى، والذي لم يتهاون في وضع الكرة داخل الشباك بتسديدة من مرة واحدة

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وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.