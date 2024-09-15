تاو يضيف هدف الأهلي الثالث أمام جورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل بيرسي تاو الهدف الثالث لـ الأهلي أمام جورماهيا الكيني لتصبح النتيجة ثلاث أهداف دون رد، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال الأفريقيا.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 73 بعد محاولة من وسام أبوعلي لتسديد الكرة ليمنعه دفاع الفريق الكيني لترتد الكرة لـ تاو الذي يسددها في شباك جورماهيا.

وشهدت الربع ساعة الأولى من أحداث المباراة إحراز رامي ربيعة مدافع الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.