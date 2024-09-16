شريف إكرامي يكشف حقيقة انتقاده لمبادئ الأهلي بعد ضم إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

رد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز الحالي، على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن انتقاده لمبادئ الأهلي بعد ضم إمام عاشور، كما أوضح حقيقة مشادته مع مصطفى فتحي.

وقال إكرامي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "أنا وزني 81 كيلو وطولي 193، الطبيب الألماني قال لي بعد الإصابة الأخيرة بنسبة 50% لن أستطيع لعب الكرة مرة أخرى، وكان أمامي حل هو أن أنزل وزني لأخفف الحمل على الركبة".

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: "صعب يُقال عني إنني ابن غير بار بالنادي الأهلي، أنا ابن بار جدًا، أنا عمري ما هاجمت مبادئ الأهلي، لو أنا عندي نية الهجوم كان ممكن بعد خروجي من الأهلي، أنا لو اختلفت مع أحد لا يكون بيني وبينه خصومة، لكن أنا عندي خصومة مع الجهل والتدليس، لأنه عندما يُقال شيء لا بد أن أرد أمام الجماهير".

وبسؤاله "هل أنت انتقدت مبادئ الأهلي بعد ضم إمام عاشور؟"، رد شريف إكرامي بالقول: "أنا قلت مجموعة من الحقائق، من قالوا رأيهم هم الضيوف، أنا كنت أعلق على كلام الضيوف في البرامج، وسردت مجموعة من الحقائق، عندما قلت رمضان لم يفعل كذا وكذا، هذه حقائق، ليس معنى أن هذا الكلام ليس وفق المزاج العام إذًا أنا أهاجم، هذا غير صحيح".

وأضاف: "كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي علاقتي بهم محترمة، مقولة محمد الدماطي باب النادي الأهلي مفتوح أمام من لم يتربى على مبادئه واعتذر، ومغلق أمام من تربى على مبادئه واعتذر، أنا ضد هذه المقولة لأنها ضد دستور النادي الأهلي".

وتابع إكرامي: "هذه المقولة كانت على موقف معين، لكن لا يصح أن تكون مرجعا لأن هذا يفتح الباب أمام الخطأ في حق النادي، لو هناك أي تجاوزات حدثت من لاعبي الزمالك في حق جمهور الأهلي هل سينضمون للأهلي؟ لكن أن تُفسر بأن من خرج من النادي الأهلي وسلك مسلكًا آخر فهو لن يعود، هذه مقولة قاسية".

وعن تهنئته للأهلي وهل تسبب ذلك في أزمة له مع فريقه بيراميدز، قال إكرامي: "بيراميدز نفسه قدم التهنئة للأهلي، وأنا قضيت 25 سنة في النادي الأهلي، الأهلي صنع اسمي وتاريخي وهذا يؤكد أنني ابن بار جدًا، وتم توقيع عقوبة علي ولكن لم أهتم".

وعن مشادته مع زميله مصطفى فتحي، أوضح: "هو كان غاضبا، والموضوع انتهى بعدها، وتحدثت معه والأمر انتهى، أنا قلت له أنا كنت خائف عليك وعلى الفريق، وضع غضبك في المساحة التي لا تضرك ولا تضر الفريق، وقلت له أنا آخر واحد في الكرة ممكن ياخد عليك لقطة".

وبسؤاله هل أنت متهم بالهروب من المباريات الكبرى مثل مباراة مصر وغانا 2014 وفي أمم إفريقيا 2017؟، رد شريف إكرامي بالقول: "أنا لعبت مباريات كبيرة وبطولات كبيرة ولا أهرب، أنا خسرت بخمسة أهداف مع الأهلي في كأس العالم".