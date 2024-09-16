لاعب الأهلي السابق : بيرسي تاو في تحدٍ مع ذاته لإثبات قدراته مع الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيد معوض لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني الاسبق على أداء الجنوب افريقي بيرسي تاو خلال مباراة الأمس أمام جورماهيا الكيني مع الأهلي.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "بيرسي تاو لاعب جيد ولديه حلول رائعة، والمشكلة في الاستمرارية على مدار الموسم، والأزمة في الموسم الماضي بأنه من بعد أمم افريقيا لم يكن مؤثرا بالدرجة الكافية، لكن الموسم قبل الماضي كان له تأثير كبير في صناعة وتسجيل الأهداف، ومباراة الأهلي ضد جورماهيا ستكون بداية جيدة، وهي ميزة بالنسبة له من أجل التجديد، أو الرحيل لفريق آخر براتب جيد، والأفضل أن يستغل الموسم الحالي في التألق والظهور بمستوى طيب، ووجوده في الأهلي شئ جيد وأفضل من ضم صفقة جديدة في الوقت الحالي".

وزاد: "كولر سوف يدفع بـ أشرف داري على حسب حالته في التدريبات، ومشكلته الاساسية مع بعض العناصر هي عدم تدريبهم بشكل جيد، ولو كان المدافع المغربي جاهز بنسبة 100% سوف يدفع به في لقاء السوبر الإفريقي، والأمور ستكون مختلفة أمام الزمالك، لو كان داري جاهزًا للعب سوف يشارك".