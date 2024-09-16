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الحمام يعلن عن تعاقده مع احمد نظير

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام  عن ثاني صفقاته بفترة الإنتقالات الصيفيه بالتعاقد مع أحمد نظير لاعب الزرقا وبورفؤاد السابق  لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع نظير بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كابوريا على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد إجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الإنتقال رسمياً لصفوف الفريق المطروحي.

وقام عون خالد المدير الإداري بقيد اللاعب في قائمه الفريق بعد حسم الصفقة استعدادا للموسم الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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