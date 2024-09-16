البرتغالي ومغربي يصلان للإسكندرية للتعاقد مع زعيم الثغر

ياسر رشاد - القاهرة - وصل في وقت مبكر من اليوم لاعب الوسط المدافع البرتغالي فيليبي ناسيمنتو للإسكندرية وكان في استقباله امام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري وسيخضع اللاعب للكشف الطبي الشامل لإتمام التعاقد مع اللاعب ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وجدير بالذكر ان فيليبي ناسيمنتو هو لاعب كرة قدم برتغالي من مواليد 1995 وطوله 1.75 سم في مركز الوسط. شارك مع منتخب البرتغال تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب البرتغال تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب البرتغال تحت 18 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سي إف آر كلوج وAcadémico de Viseu F.C وأخيرا كان يلعب بنادي جورنيك زيبرازا البولندي والذي انضم له في سهر يونيو 2023 ويرتبط بعقد مع النادي البولندي حتى عام 2025

وقد أعلنت إدارة نادي جورنيك زيرازا عبر موقعهم الرسمي بالتواصل الاجتماعي عن قدوم اللاعب للإسكندرية من اجل إتمام التعاقد مع الاتحاد السكندري المصري

ومن جهة أخرى وصل أيضا لاعب النادي الأهلي السابق المدافع محمد المغربي من اجل الكشف الطبي واتمام التعاقد مع إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي ويذكر ان لاعب النادي الأهلي وافق على الانتقال لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة ضمن صفقة انتقال مروان عطية لاعب الاتحاد السابق للنادي الأهلي