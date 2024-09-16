أول تعليق من إمام عاشور بعد الحكم على أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل أحمد فتوح بغرامة مالية اليوم الإثنين.

ونشر إمام صورة لفتوح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وعلق: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا".

وقال محامي فتوح، أشرف عبد العزيز، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تم إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، ويحضر جلسة 22 أكتوبر 2024 في المحكمة".

الجدير بالذكر أن قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك يلتقيان يوم 27 سبتمبر، لتحديد الفائز بكأس السوبر الأفريقي عن موسم 2023/24.

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