"من الساحل إلى الحبس".. 6 تواريخ هامة لن ينساها أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

أعلنت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات اليوم الإثنين إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

ومنذ إلقاء القبض على فتوح وحتى إخلاء سبيله هناك 6 تواريخ لن ينساها لاعب الزمالك:



11 أغسطس 2024



- صدم أحمد فتوح بسيارته وبجواره زميله في الزمالك حارس المرمى محمد صبحي أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

تحفظت الأجهزة الأمنية على لاعبي الزمالك فتوح وصبحي وتم نقلهما إلى قسم العلمين؛ حيث تم عرض أحمد فتوح في ذات اليوم على النيابة العامة التي قررت حينها إخلاء سبيل محمد صبحي.

13 أغسطس 2024

جدد قاضي المعارضات حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوماً.

17 أغسطس 2024

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عن زيارته لأحمد فتوح في السجن قائلاً: "بشكر كل رجال الأمن المتواجدين في القسم على مجهدهم المبذول، وأنا أطمنت على أحمد فتوح هو الحمد لله بخير،وقولتله أن إيمانك بالله هو لازم يكون رقم واحد".

18 أغسطس 2024

توجه وفد من نادي الزمالك إلى منزل أسرة المتوفي السيد أحمد السيد الشبكي، وضم الوفد كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابلا وعددا من اللإدارين لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.

19 أغسطس 2024

ـ عقدت جلسة بتاريخ 19 أغسطس الماضي؛ إذ قررت هيئة المحكمة بمحكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، استمرار حبس المتهم أحمد فتوح والتأجيل لجلسة يوم الإثنين16 سبتمبر الجاري، لسماع المرافعة.

16 سبتمبر 2024

قررت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة واعضاء المحكمة اليوم الإثنين 16 سمبتمبر، بإخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

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