الدرديري يكشف أول تحرك من فتوح بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك الأسبق، عمرو الدردير، أول تحرك من أحمد فتوح لاعب الفارس الأبيض بعد إخلاء سبيله اليوم الإثنين.

وكتب الدرديري عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أحمد فتوح سيتوجه مباشرة إلى منزل المجني عليه في الإسكندرية لتقديم واجب العزاء".

الجدير بالذكر أن ثاني جلسات لاعب الزمالك، أحمد فتوح، في قضية اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش أقيمت اليوم الإثنين.

وقال أشرف عبد العزيز محامي فتوح في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تم إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، ويحضر جلسة 22 أكتوبر 2024 في المحكمة".