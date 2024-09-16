10 صور من توقيع الأهلي عقود مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد المتحف المصري الكبير منذ قليل توقيع عقود الشراكة الاستراتيجية بين النادي الأهلي وسبشيال جروب، الشركة الوطنية الرائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، كأول نادٍ في إفريقيا والشرق الأوسط يطبق هذه التجربة.

وقع على العقد نيابة عن الأهلي الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وعن شركة الذكاء الاصطناعي، اللواء خالد عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتم توقيع العقود بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى لفيف من الوزارة والمسئولين والشخصيات العامة.

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