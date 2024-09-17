المدافع الكاميروني ماتيب يحدد وجهته المقلبة

ياسر رشاد - القاهرة - رحل المدافع الكاميروني ماتيب عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، رغبة المدافع الكاميروني ماتيب في العودة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ولعب المدافع الكاميروني ماتيب 8 مواسم في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث تعاقد معه النادي الإنجليزي، قادمًا من نظيره فريق شالكة الألماني في صفقة انتقال حر.

ماتيب يستقر على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز



قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن مدافع ليفربول السابق جويل ماتيب استقر على العودة إلى إنجلترا، حيث ترغب العديد من أندية البريميرليج التعاقد مع اللاعب.

وأضافت التقارير، أن ماتيب يسعى رفقة معسكره للتوصل إلى صفقة مع أحد الأندية خلال هذا الشهر لمدة عامين حتى صيف عام 2026.

الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد مع ماتيب



أختتمت التقارير الإنجليزية حديثها، أن كل من وست هام يونايتد وبورنموث بالإضافة إلى فولهام يرغبون في التعاقد مع المدافع الكاميروني ماتيب في صفقة انتقال حر.