نجم الأهلي السابق: تتويج وسام أبوعلي بلقب هداف الدوري "وصمة عار" لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي وجد ضالته في مركز المهاجم بضم وسام أبوعلي خلال يناير الماضي، وهو هداف الدوري الموسم الماضي من دور واحد.

قال "عبدالجليل" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "etc": "تتويج الفلسطيني وسام أبو علي، بلقب الهداف في دور واحد فقط، وصمة عار على العناصر الموجودة في الفرق المصرية منذ بداية البطولة".

وأضاف: "الأهلي ينقصه مهاجم آخر ليكون بجوار وسام أبوعلي في خط الهجوم خلال الموسم الحالي لأن مركز الجناح ممتلئ بالعديد من العناصر ومنهم عمر كمال عبدالواحد، بالإضافة لـ رضا سليم وطاهر محمد وتاو وحسين الشحات".

وأكمل: "تجربة طاهر محمد طاهر في الهجوم تكون خمس دقائق فقط، وكذلك بيرسي تاو، لكن الأهلي يحتاج لمهاجم بمواصفات خاصة مع وسام أبوعلي".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لـ عبدالرحمن البانوبي من الصعب أن يلعب على أي عنصر في الأهلي، بينما محمد إسماعيل فرصه أيضا ستكون صعبة في المشاركة، والأفضل لهما البقاء مع زد للاستمرار في المشاركة بالمباريات".

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