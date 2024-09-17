الاتحاد الأفريقي يوافق على طلب الأهلي بخصوص مباراة جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الأهلي تلقيه موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على طلبه بخصوص درع الدوري.

وأوضح الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، تلقيه خطابًا من (كاف) بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

وأشار الأهلي إلى أن الموافقة جاءت بعدما تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي ستحضر المباراة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره جورماهيا يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد توّج بلقب الموسم الماضي بعدما جمع 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.

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