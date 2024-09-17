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يشارك فيها الأهلي.. قناة عربية تعلن إذاعة بطولة انتركونتيننتال 2024 حصريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت قنوات أبو ظبي ، الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة انتركونتيننتال 2024.

ويشارك في البطولة النادي الأهلي، بصفته بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنويه لإذاعة مباريات البطولة القارية، بشكل حصري.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق العين الإماراتي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي والفائز يواجه الأهلي المصري، على استاد القاهرة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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