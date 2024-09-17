شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على انضمام أبونج إلى المصرية للاتصالات وتجديد إعارة بيبو والان مع تفاصيل الخبر

وافق النادي الأهلي على تجديد إعارة الغاني صامويل أبونج مواليد لاعب فريق 2005 إلى نادي المصرية للاتصالات لمدة عام.

جاء ذلك بعد التنسيق الذي جرى مع الجهاز الفني للفريق الأول وإتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بمعدل أكبر في المباريات واكتساب الخبرات.

كما وافق النادي الأهلي على تجديد إعارة عمرو خالد بيبو لاعب فريق مواليد 2005 إلى نادي أراوا السويسري لمدة عام، لتحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية للاعب.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي.