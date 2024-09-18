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زيزو لأحد المشجعين: "مصممين تدخلوا الكرة في كل حاجة" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرد على أحد المشجعين، خلال افتتاح مول مصمم الأزياء إسلام سعد.

وظهر في مقطع الفيديو كل من، ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، رفقة مصمم الأزياء إسلام سعد.

وقال أحد المشجعين في مقطع الفيديو: "اثنين أهلي واثنين زمالك"، ليرد عليه زيزو قائلا: "مصممين تدخلوا الكرة في كل حاجة".

وحضر كل من زيزو وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفى فتحي، حفل افتتاح فرع مول مصمم الأزياء، والذي أقيم مساء أمس.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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