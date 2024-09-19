ناقد رياضي : عامر حسين قام بجهد مع الجبلاية رغم الانتقادات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه يرحب بنظام الدوري الاستثنائي لمدة موسم واحد، ولم يكن هناك داعٍي لإقامة موسم ثانٍ بنفس النظام، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تكون منافسات بطولة الدوري منتظمة ولا يوجد اي تأجيلات في المواسم المقبلة.



وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "الاستعانة بشركة المانية لتنظيم بطولة الدوري أمر جيد، و

عامر حسين كان يضع جدول المسابقة وفقا للمتاح أمامه، وعمل جهد كبير رغم تعرضه لانتقادات كثيرة على مدار سنوات عديدة".

وواصل : "هناك فرق ايضا سوف تتنافس على لقب الدوري بالإضافة للرغبة في دخول المربع الذهبي، وهناك شئ ايجابي هو اجتماع الاندية كل 3 شهور".