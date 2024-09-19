نادي الزمالك يهنئ البولندي كونراد ميشالاك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نادي الزمالك، على تهنئة لاعب الفريق الجديد البولندي كونراد ميشالاك، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب الزمالك عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عيد ميلاد سعيد للنفاثة البولندية كونراد ميشالاك".

وانضم كونراد إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من أحد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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