الامارات | النصراوية تاعرابت والتميمي وشرودر «الأفضل في أغسطس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر «أغسطس»، في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2024-2025، برعاية «اتصالات»، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت لاعب النصر، متفوقاً على سردار آزمون (شباب الأهلي)، وسفيان رحيمي (العين)، وعثمان كامارا (الشارقة)، وأناتول أبانج (البطائح).

فيما توّج بجائزة أفضل حارس مرمى، عبدالله التميمي حارس النصر، متفوقاً على الثنائي زايد أحمد (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة).

وحصل على جائزة مدرب الشهر، المدير الفني لفريق النصر ألفريد شرودر متفوقاً على أولاريو كوزمين (الشارقة)، وروني ديلا (الوحدة).

وتمت عملية التصويت من قبل الجماهير، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، خلال الـ24 ساعة المخصصة للتصويت.

وكانت الرابطة قد أعلنت أسماء المرشحين في الفئات الثلاث، ودعت جماهير الأندية للمشاركة وحسم الجوائز لنجومهم المفضلين.