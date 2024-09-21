لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 جورماهيا.. هدف رامي ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

يستضيف النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا.

وكان قد فاز المارد الأحمر في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد على ملعب الفريق الكيني.

وبدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالتشكيل الرسمي التالي لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا:

تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

ملخص شوط المباراة الأول

كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء تمر من أمام وسام أبو علي في الدقيقة 5

خطأ لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 10

تمريرة من محمد هاني لكن بدون عنوان في الدقيقة 12

بيرسي تاو يهدر فرصة مححقة في الدقيقة 14

دربكة في منطقة جزاء الأهلي عادت أن تسفر عن هدف لجوماهيا، لكن يشتتها مدافع الأهلي في الدقيقة 15

رامي ربيعة يسجل هدف تقدم الاهلي على جورماهيا في الدقيقة 23

سقوط محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 27

مرور نصف ساعة ومازال النادي الأهلي متقدما في النتيجة

تسديدة ضعيفة من لاعب جوررماهيا يمنعها مدافع الأهلي في الدقيقة 36

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي