زوجات لاعبي الأهلي يساندونهم في يوم الاحتفال بدرع الدوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص زوجات لاعبي الأهلي على مساندتهم في يوم التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2023/24.

وتواجد زوجات كل من، إمام عاشور ورامي ربيعة ومروان عطية وأفشة وياسر إبراهيم، في مدرجات مباراة الأهلي وجورماهيا ضمن مواجهات إياب دور الـ32.

وبعد المباراة احتفل لاعبو الأهلي مع زوجاتهم بدرع الدوري المصري من أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان قد أنهى النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2023/24 في الصدارة برصيد 85، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز.

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