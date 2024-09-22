شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف الهلال الليبي فى مواجهة مصيرية لحسم التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية؛ لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع المصري بضيفه الهلال الليبي، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمدينة بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل النادي المصري مباراة الليلة، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، وذلك لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، حيث يكفي النادي المصري الفوز بهدف نظيف للتأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة بالبطولة.

وعكف الجهاز الفني للمصري على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال مباراة الذهاب، والتي كبدت الفريق الهزيمة رغم تقدمه على أصحاب الأرض في البداية، كما يدرس علي ماهر الاستعانة بالصفقات الجديدة في اللقاء المقبل، من اللاعبين الخمسة الذين تم قيدهم في القائمة الأفريقية والذين يحق لهم المشاركة مع الفريق في مباراة العودة، وهم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، محمد هاشم، ومحمود حمدي، كما يدرس علي ماهر البدء بالقوة الهجومية الكاملة والاستعانة بفخر الدين بن يوسف بجانب صلاح محسن لزيادة الفاعلية الهجومية منذ بداية اللقاء.

على الجانب الآخر، كانت بعثة الهلال الليبي، بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش وصلت إلى الإسكندرية الأربعاء الماضي، حيث دخلت بمعسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لمباراة المصري، ويأمل لاعبو الهلال في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لحسم التأهل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع، كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.