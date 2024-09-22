ميتروفيتش يتألق ويهيمن على صراع الرؤوس أمام رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، تألقًا لافتًا في الدوري السعودي، حيث تمكن من التفوق على كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في صراع التهديف.

ذلك خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن، سجل ميتروفيتش هدفين في غضون 14 دقيقة، حيث افتتح التسجيل برأسية رائعة في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وفقًا لشبكة "أوبتا"، يُعتبر ميتروفيتش الأكثر تسجيلًا للضربات الرأسية في الدوري السعودي، حيث أحرز 12 هدفًا منذ الموسم الماضي، مما يُظهر قدرته الفائقة على استغلال الكرات العالية.

بالمقارنة، سجل رونالدو 6 أهداف فقط من الضربات الرأسية خلال نفس الفترة.

تبرز تلك الإحصائيات أداء ميتروفيتش المتميز، على الرغم من التاريخ الطويل لرونالدو في التهديف، مما يُضيف طابعًا مثيرًا للتنافس بين اللاعبين في الدوري السعودي.