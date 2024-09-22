منافس الأهلي: العين يصطم بأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتنينتال

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب هزاع بن زايد بمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي لبطولة كأس الإنتركونتنينتال.

ويتأهل الفائز بمباراة العين وأوكلاند سيتي لمواجهة الأهلي في الدور المقبل للبطولة بالقاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل على أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي أمام اوكلاند او العين لمواجهة فريق باتشوكا المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية في قطر.

ويشارك فريق العين بمنافسات كأس الإنتركونتنينتال بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بينما يشارك اوكلاند كبطل للأوقيانوسيا.

موعد مباراة العين وأوكلاند سيتي في الإنتركونتنينتال

تنطلق مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.