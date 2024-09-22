سلة الزمالك تهزم الأنترانيك اللبناني ببطولة السوبر الدولية الودية بسوريا "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة السلة بنادي الزمالك الفوز على نظيره الأنترانيك اللبناني في ثاني مباريات الفريق ببطولة السوبر الدولية الودية المقامة حاليا في سوريا.

وحسم الزمالك الفوز باللقاء بنتيجة 78 - 73 ؛ ليحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة الأولى على nsa اللبناني بنتيجة 90 - 53 .

ويلتقي فريق سلة الزمالك غدا مع الوحدة السوري بطل الدوري السوري في ثالث مواجهات دور المجموعات بالبطولة.

من جانبه أعرب طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن سعادة بتحقيق الفوز الثاني على بطل لبنان لافتا إلى أن مشاركة الزمالك في البطولة الدولية بسوريا تحمل أهمية كبيرة خاصة وأن الزمالك يعود للعب في سوريا بعد غياب أكثر من 17 عاما؛ حيث كان الزمالك يشارك بصفة منتظمة في بطولة دمشق الدولية بداية من عام 2003 وحتى عام 2007.

وأوضح أن الزمالك وافق على المشاركة في البطولة لعدة أسباب في مقدمتها العلاقات القوية بين الشعبين السوري والمصري و دعم كرة السلة السورية بجانب الاستفادة الفنية من البطولة التي تشهد مشاركة 8 فرق على أعلى مستوى وهي بمثابة إعداد قوي للفريق قبل انطلاق منافسات دوري المرتبط.

واشاد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك باستقبال الجماهير للفريق والذي يحظى بشعبية كبيرة من الأشقاء السوريين.

ووجه السعيد الشكر للسفارة المصرية بسوريا خاصة السفير أسامة خضر والقنصل أحمد عطا والقنصل وائل سليم على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالبعثة ومتابعة الفريق لحظة بلحظة .