شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشرف دارى: التتويج بالبطولات ليس جديدا على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف زهير دارى والد أشرف دارى لاعب النادى الأهلى عن سعادته بعد تتويج الأهلى ببطولة الدورى الممتاز وتسلمه درع البطولة.

قال زهير دارى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، إن التتويج بالبطولات ليس جديدا على القلعة الحمراء، حيث إن الأهلى نادى بطولات.

وأضاف والد أشرف دارى، إن النادى الاهلى دائما يحصد البطولات والألقاب، سواء دورى أو كؤوس محلية وأفريقية.

وأشار المغربى زهير دارى إلى أن اللاعب جاهز لمباراة الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقى، المقرر لها 27 سبتمبر الجارى، حيث إن غيابه عن مباراة جورماهيا بدورى الأبطال كان لعدم الجاهزية بعد الإصابة التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.