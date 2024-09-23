شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعين بـ5 وديات لتجهيز الفريق للدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية في الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه في نهاية أكتوبر المقبل.

ويلتقي المحلة في المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة وذلك يوم 30 سبتمبر الجاري، على يواجه الاتحاد السكندري يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.



غزل المحلة

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك إلى التدريب مرة أخرى على ستاد المحلة بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض لقاءات الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويعمل حاليا مسئولو استاد غزل المحلة على الانتهاء من تطوير الاستاد سريعا، حيث تم تغيير أرضية الملعب والمدرجات بأحدث الإمكانيات.

وفى سياق آخر حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره التحدى الليبى 2 -1 في المباراة الودية التي جمعتهما على أحد ملاعب القاهرة ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود.