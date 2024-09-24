شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز محمد حمدى ببرنامج تأهيلى خاص قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل خاصا لـ محمد حمدى ظهير أيسر الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض محمد حمدى للإصابة فى مواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا، وخرج اللاعب من المباراة بسبب معاناته من التهابات شديدة فى مفصل العانة وأسفل جدار البطن، وشارك بدلا منه زميله كريم حافظ.

ومن المنتظر أن يخضع محمد حمدى لبرنامج تأهيلى لمدة تصل لـ 3 أسابيع، على أن يتم تجهيزه قبل انطلاق مسابقة الدورى التى من المنتظر أن تنطلق فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وفاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.