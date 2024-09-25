"الأهلي في الصدارة".. قائمة الأبطال التاريخيين لبطولة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مشاهدة مباراة السوبر الأفريقي، التي سوف تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ستاد "المملكة أرينا" في السعودية.

ويعد النادي الأهلي، هو أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 8 ألقاب ويليه نادي الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وجاءت قائمة الفرق المتوجة بالسوبر الإفريقي عبر التاريخ كالتالي:

1- الأهلي.. مصر.. 8 ألقاب.

2- الزمالك.. مصر.. 4 ألقاب.

3- مازيمبي. الكونغو.. 3 ألقاب.

4- الرجاء.. المغرب.. لقبين.

5- النجم الساحلي.. تونس.. لقبين.

6- إنيمبا.. نيجيريا.. لقبين.

7- أفريقا سبورت.. كوت ديفوار.. لقب.

8- الترجي.. تونس.. لقب.

9- أورلاند بيرتس.. جنوب أفريقيا.. لقب.

10- أسيك ميموزا.. كوت ديفوار.. لقب.

11- قلبو البلوط.. غانا.. لقب.

12- المغرب الفاسي.. المغرب.. لقب.

13- وفاق سطيف.. الجزائر.. لقب.

14- صن داونز.. جنوب أفريقيا.. لقب.

15- الوداد البيضاوي.. المغرب.. لقب.

16- نهضة بركان.. المغرب.. لقب.

17- اتحاد العاصمة.. الجزائر.. لقب.

ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. رفض السفر على نفس طائرة وطموح قائد الأبيض

"قابل للزيادة وينفذ بعد مواجهة الزمالك".. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي