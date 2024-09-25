شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تحدد ملعب مواجهة منتخب مصر فى تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الموريتانى لكرة القدم ملعب شيخا ولد بيديا لاستضافة مباراتهم مع منتخب مصر فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم.

ملعب شيخا ولد بيديا هو ملعب كرة قدم يقع فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، يتّسع لحوالى 8.700 مشجع، وتقام عليه منذ إعادة تشييده وافتتاحه بداية عام 2019 أغلب تدريبات ومباريات المنتخب الوطنى الموريتانى، وأغلب مباريات الدوري الموريتانى، خاصة تلك التي يفترض أن تستضيفها أندية العاصمة.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفي ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.