حسام عبد المجيد: "سنبذل قصارى جهدنا للعودة باللقب إلى القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي، والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة.

وقال عبد المجيد في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الإفريقي "كاف": "فريقنا استعد جيدا لمباراة السوبر، والأجواء هنا رائعة للغاية، كما أن جماهيرنا تؤازرنا وتدعمنا في كل مكان".

وأضاف: "هدفنا التتويج بلقب السوبر الإفريقي لإسعاد الجماهير، المباراة ضد الأهلي ستكون قوية وسنبذل قصارى جهدنا للعودة باللقب إلى القاهرة".

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