الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش والجونة وديًا استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للموسم الجديد من خلال سلسلة من المباريات الودية التي تقام على ملعب الإسماعيلية.

ويخوض الفريق الكروي بالقلعة الصفراء مواجهة أمام نظيره طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر، في ثاني مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد.

كما يلتقي الإسماعيلي بفريق الجونة يوم 16 أكتوبر في مباراة ودية أخرى على نفس الملعب.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الإداري والفني للفريق لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقود الجهاز الفني المؤقت للإسماعيلي الكابتن أشرف خضر، الذي يركز على تنويع مستويات المباريات الودية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحضير الفريق بشكل جيد للتحديات المقبلة.