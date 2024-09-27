الرجال يعلن تفاصيل حضور مباريات البطولة العربية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حازم الرجال مدير البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ وأمين صندوق نادى الاتحاد السكندرى وعضو مجلس الادارة أن شركة تذكرتي قررت بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد مصيلحى ان تكون اسعار التذاكر كالتالي مباريات الاتحاد السكندري سعر التذكرة ٣٠ جنيها وأسعار المباريات الاخري غير الاتحاد السكندري هي٢٠٠ جنيها.

يذكر أن الرجال قد أعلن ان محمد مصيلحى رئيس النادى يتابع على قدم وساق كل صغيرة وكبيرة خاصة بالبطولة من أجل تقديمها فى ابهى صورة لها مثلما قدمت من قبل.

وأكد الرجال على أن الاجتماع الفنى للبطولة سيكون يوم ٣٠ سبتمبر الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وشدد على ضرورة الالتزام خلال فترة البطولة بالإجراءات الإعلامية المتبعة من خلال قناة دبى والنيل للرياضة المصرية.

يذكر أن البطولة ستقام بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد وصالة برج العرب وصالة مبارك بسموحة.

ويشارك من مصر ٣ فرق هم الاتحاد السكندرى وسبورتنج وسموحة.