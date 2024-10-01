شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع أفضل لاعب فى مباراة فيزبريم و برشلونة بكأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل يحيى الدرع نجم منتخب اليد المحترف ضمن صفوف فريق فيزبريم المجرى على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره برشلونة بنتيجة 39-34 فى إطار نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل، ليتأهل إلى النهائى.

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج الألمانى فى الثامنة مساء اليوم بنفس الدور، حيث تأهل فريق المجر لنصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات أمس الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء وغلتقاط صورة تذكارية للوفود .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.