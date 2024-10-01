شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم الدرع يهزم برشلونة ويتأهل إلى نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى فيزبريم المجرى المحترف ضمن صفوفه يحيى الدرع نجم الزمالك السابق على نظيره برشلونة بنتيجة 39-34 فى إطار نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل، ليتأهل إلى النهائى.

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج الألمانى فى الثامنة مساء اليوم بنفس الدور، حيث تأهل فريق المجر لنصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات أمس الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.



المباراة



برشلونة و فيزبريم المجرى



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



فيزبريم الدرع يهزم برشلونة ويتأهل إلى نهائى كأس العالم لأندية اليد



لقاء برشلونة و فيزبريم المجرى



مباراة برشلونة و فيزبريم المجرى