بطولة إيطاليا: مهاجم يوفنتوس ميليك يخضع لجراحة جديدة في ركبته اليسرى

الرياص - اسماء السيد - روما : خضع البولندي أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس الأربعاء لعملية جراحية جديدة في ركبته اليسرى بعد أولى في حزيران/يونيو الماضي، وفقا لما أعلن ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضح يوفنتوس "خلال نهار الأربعاء، خضع أركاديوش ميليك لجراحة في الركبة اليسرى بالمنظار".

وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي لم يحدد مدة غياب مهاجمه البولندي البالغ 30 عاما "سيتم تحديد مدة فترة النقاهة في نهاية الفحوصات التالية".

وأصيب ميليك في حزيران/يونيو خلال مباراة تحضيرية لمنتخب بلاده قبل انطلاق كأس أوروبا 2024، وغاب عن النهائيات ولم يلعب مرة أخرى مذاك.

وكان مدرب "بيانكوري" الجديد تياغو موتا يأمل في عودة ميليك إلى صفوف الفريق بعد فترة التوقف الدولي الشهر الحالي.

ومنذ وصوله إلى يوفنتوس قادما من مرسيليا الفرنسي في آب/أغسطس 2022، سجل ميليك بقميص فريقه الجديد 17 هدفا في 74 مباراة في جميع المسابقات، أغلبها كبديل.