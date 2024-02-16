مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند “الشارع اللي وراه”

ألقت مباحث الآداب القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه داخل أحد المطاعم وتم إحالتها لجهات التحقيق المختصة. وتصدرت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ “سوزي الاردنية” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشرها بثا مباشرا “لايف” خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة. وخلال وقت قليل انتشرت كلمة نطقت بها سوزي الأردنية بعدما ردت على والدها قائلة “الشارع اللي وراه” مصطحباها بصوت بذيء فتصدرت منشورات فيس بوك وموقع اكس “تويتر سابقا” وتبين المؤيد والمعارض والمشيد بقدرتها على رد الفعل السريع. صدى البلد

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