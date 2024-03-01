أحمد العوضي ينشر فيديو مع ياسمين عبدالعزيز من «اللي ملوش كبير».. كيف تفاعل الجمهور؟

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره فيديو من مسلسله اللي ملوش كبير، الذي قدمه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
وتفاعل جمهوره مع الفيديو وتمنوا أن يعود الثنائي مرة أخرى، فجاءت تعليقات من نوعية:« يا رب ترجعوا وتفرحونا إن شاء الله وحشتونا بجد».
وجاءت بقية التعليقات على النحو التالي: «إن شاء الله بحق الأيام المفترجة تكونوا رجعتوا لبعض، إن شاء الله ترجعوا لبعض قريب، وحشتونا، يا رب نفرح برجوعكم».
وكان قد تحدث الفنان أحمد العوضى عن زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز له في المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.
ومنذ أسابيع، قال أحمد العوضي، في تصريحات تليفزيونية، إنه شعر بتعب شديد مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.
وعن زيارة ياسمين عبدالعزيز له، قال: «ياسمين بنت أصول، وهذا ما جذبني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبا عليها وقوفها بجانبي في المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى».
وأضاف أحمد العوضي: «ياسمين حرصت على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة».
المصري اليوم
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