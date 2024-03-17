وزير الدفاع الروسي يأمر بحماية أفضل لأسطول البحر الأسود

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمر أسطول البحرية في البحر الأسود اليوم الأحد، بتعزيز حماية منشآته وإجراء تدريبات منتظمة حول كيفية صد الهجمات على سفنه.
وأضافت الوكالة، أن شويجو زار مركز القيادة التابع لسلاح البحرية اليوم الأحد.
ويتعرض الأسطول الروسي في البحر الأسود، لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية.
صحيفة الخليج
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