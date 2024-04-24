مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات

الفاشر

تفقد مدير شرطة ولاية شمال دارفور العميد أيوب عبدالرحيم حسن المبارك يرافقه العميد إبراهيم حسن حامد، ممثل حركات الكفاح المسلح اليوم “الثلاثاء” بمستشفى الفاشر جنوب، تفقدا جرحى مصابي العمليات من القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح.

وأكد مدير الشرطة في تصريحات صحفية أنهم اطمأنوا على الحالة الصحية والرعاية الطبية المقدمة لمصابي العمليات متمنيا لهم عاجل وكامل الشفاء وترحم العميد المبارك على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، معربا عن أمله بأن يسود الأمن والسلام والطمأنينة كافة ربوع البلاد.

بدوره أكد العميد إبراهيم حسن حامد ممثل حركات الكفاح المسلح إنهم على ثقة تامة من قدرة القوات المسلحة على تحرير البلاد من دنس مليشيات الدعم السريع الإرهابية معربا عن شكره لقيادة الشرطة الأجهزة النظامية والأمنية لتفقدها واطمئنانها على الجنود المصابين في العمليات العسكرية.

سونا