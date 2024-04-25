138مليون دولار تعويضاً لضحايا الطبيب الأمريكي لاري نصار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، توصلها إلى تسوية مدنية بقيمة 138.7 مليون دولار مع مئات من ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق للمنتخب الوطني الأمريكي للجمباز، الذي يقضي عقوبة في السجن بتهمة الاعتداء على رياضيات كن تحت رعايته.

وذكرت الوزارة أول أمس، أن التسوية تحسم المزاعم بأن مكتب التحقيقات الاتحادي أفسد التحقيق الأولي مع نصار.

وقال بنجامين ميزر، القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي في بيان: «كان ينبغي أخذ هذه الادعاءات بجدية منذ البداية، ورغم أن هذه التسوية لن تمحو الضرر الذي ألحقه نصار، نأمل في أن تساعد على منح ضحايا جرائمه بعض الدعم اللازم الذي يحتاجونه لمواصلة الشفاء».

وظل نصار الطبيب الرئيسي لمنتخب الجمباز الأولمبي للسيدات لمدة 18 عاماً، وحكمت عليه محكمة اتحادية في عام 2017 بالسجن لمدة 60 عاماً بتهمة حيازة مواد للاعتداء على الأطفال. كما قضت محكمتان منفصلتان في ميشيجان في العام التالي بسجنه لمدة تصل إلى 175 عاماً، ولمدة أخرى تصل إلى 125 عاماً بتهمة الاعتداء على لاعبات جمباز تحت رعايته.

رويترز