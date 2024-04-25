حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمان بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم “سيئ النية” 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة “الوراق، المنيرة الغربية” تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان ب”إمبابة، المنيرة الغربية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.
بوابة فيتو
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