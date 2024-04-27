تشرفت متحدثاً في سمنار مغلق مساء الأمس في مدينة نصر عن الوضع الراهن في السودان وفرص بناء السلام، استعرضا فيها الخيارات المطروحة والمتاحة وما يجب علينا وغيرنا القيام به، شاكر للأخوات والرفيقات في منظمة مارثا الخيرية الطوعية في القاهرة للدعوة وشاكر لمكتب التحالف الديمقراطي بالشرق الأوسط الذي شاركوا ولكل الحضور .. مبارك أردول

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: الوضع الراهن في السودان وفرص بناء السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.