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شاهد بالصور.. قائد سلاح المدفعية اللواء الركن محمد الأمين حسن يتفقد الأستاذ المبدع أحمد شاويش

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اسماء عثمان 0 تبليغ

تفقد قائد سلاح المدفعية بعطبرة اللواء الركن محمد الأمين حسن الأستاذ المبدع أحمد شاويش للإطمئنان على صحته متمنيا له عاجل الشفاء و أن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية ليواصل مسيرة الإبداع والدفاع عن الدولة السودانية وشعبها في المحافل المختلفة.

الخرطوم – أخبار الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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