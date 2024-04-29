“العالم الإسلامي” تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور

ارشيف أعربتْ رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور. وفي بيان للأمانة العامة، جدَّدت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعيةً الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات “محادثات جدة”، وصولًا إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يحفظ وَحدة السودان، ويحقِّقُ تطلعاتِ شعبِه في السَّلام والاستقرار. جريدة المدينة

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