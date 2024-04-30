أمجد فريد: خطابهم لن يجديهم نفعا ما داموا يتبنون خطا سياسيا منحازا لأحد أطراف الحرب

قال أمجد فريد مستشار مجلس الوزراء السوداني السابق بأن خطاب المظلومية المدنية لساسة الحرية والتغيير و”تقدم” لاستدرار العطف الجماهيري لن يجديهم نفعا ما داموا يتبنون خطا سياسيا منحازا لأحد أطراف الحرب. الجزيرة – السودان

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